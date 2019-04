Loano, corso volontari per la sicurezza: donate 21 maschere per la rianimazione non invasiva

Loano. Ieri, a Marina di Loano, durante lo svolgimento della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso dei Volontari della Sicurezza, organizzato dal Comando della Polizia Municipale di Loano, dall’assessorato della Polizia Locale e avvallato dalla Sipl (Scuola Interegionale di Polizia Locale Liguria/ Toscana / Emilia Romagna), sono state donate da parte dell’associazione sportiva Loanese Krav Maga Parabellum ai ventuno partecipanti al corso, delle Pocket Mask / Maschera CPR di rianimazione non invasiva, provvista di valvola di sicurezza e diaframma unidirezionali, che impedisce il reflusso dell’aria o dei contaminanti tra paziente e soccorritore e può essere usata con qualsiasi pallone o sistema di rianimazione.

“Questo corso, a cui abbiamo partecipato molto volentieri sia come cittadini che in qualità di rappresentanti della KMP, associazione facente parte stabilmente del tavolo della sicurezza è stato utile e ha definito in maniera chiara e netta , la figura e i campi in cui si può adoperare un volontario nell’osservazione e segnalazione di situazioni che possono minare la tranquillità dei cittadini , senza usurpare competenze e attività che solo gli organi competenti possono attuare” spiegano dall’associazione sportiva.

“Da qui il nostro desiderio attraverso questo piccolo gesto, di sottolineare l’importanza di questa attività nel fare avvicinare sempre più cittadini e istituzioni” concludono dalla Krav Maga Parabellum.