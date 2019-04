Loano. E’ in programma per domani, sabato 13 aprile, al Marina Center di Marina di Loano il convegno su “Le nuove frontiere sul ‘Turismo del Benessere’ per una vacanza geri-active” organizzato dall’associazione Progetto Donne e Futuro, presieduta dall’avvocato savonese Cristina Rossello, con la collaborazione di Marina di Loano e il patrocinio del Comune di Loano, della Provincia di Savona e della Regione Liguria.

L’incontro verte sul tema del turismo del benessere e della salute ed esplorerà la possibilità che anche sul territorio della provincia di Savona e della provincia di Imperia si sviluppino le condizioni per un incremento della Silver Economy (quella movimentata dalla fascia di età superiore ai 60-65 anni) e in particolare di un turismo per la terza età il più possibile “geri-active”, ossia legato ad iniziative e attività per l’invecchiamento attivo. Ciò avverrà tramite l’analisi delle attuali risorse turistiche della Liguria e del savonese e il confronto con altre realtà nazionali e internazionali nelle quali queste nuove forme di accoglienza turistica già esistono.

Dopo la presentazione dei lavori, prevista alle 9:15, ci sarà il saluto delle autorità intervenute: il sindaco Luigi Pignocca, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il consigliere regionale e presidente della Commissione Affari e Bilancio della Regione Liguria Angelo Vaccarezza, il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale. Alle 9:45 la presidente di Progetto Donne e Futuro Cristina Rossello introdurrà il tema del convegno. Alle 10 seguirà la relazione magistrale da parte del presidente di FTourism & Marketing Josep Ejarque sul tema “Il turismo nella Riviera di ponente. Una nuova opportunità”.

Dopo il coffee break, alle 11:15 ci saranno le testimonianze degli ospiti intervenuti: Massimiliano Cossu, ceo del portale Sardegna.com, interverrà sul tema “Open Voucher e Sardinian Long Stayt Winter”; Alessandro Scarrone, sales manager Hospitality and Residential di Technogym, relazionerà su “Technogym, uno stile di vita”; Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, parlerà de “L’approccio della Slovenia come destinazione di benessere”; Luca Carmignani, primario del Politecnico di San Donato, presenterà il “Turismo sanitario, una sfida per il futuro”; Pietro Paolo Giampellegrini, commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria, analizzerà “Una nuova opportunità di promozione della Liguria”.

Alle 12:15 seguirà il dibattito e alle 12:30 le conclusioni, affidate nuovamente alla presidente Cristina Rossello.