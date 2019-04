Alassio/Albenga. Le socie dello Zonta Club Alassio-Albenga sponsorizzano con entusiasmo la nuova impresa di Sergio Giusto, che domenica partirà per ripercorrere il Sentiero di San Martino, che da Szombathely (Ungheria), città natale di san Martino, porterà ad Albenga.

Il percorso che effettuerà, 1200 km in 60 giorni, rientra in uno dei cammini ufficialmente riconosciuti dalla Commissione Europea grazie al progetto New Pilgrim Age, che ha lo scopo di valorizzare l’eredita culturale di san Martino. Sarà effettuato a piedi con la richiesta del Club di cogliere l’occasione per ricercare l’esistenza di importanti figure femminili che nella loro vita si sono particolarmente distinte con le loro azioni significative.

Foto 2 di 2



Il progetto proposto da Zonta Club Alassio-Albenga rientra nei festeggiamenti del centenario che quest’anno celebra Zonta International e che tra le numerose iniziative ha quella di ricercare e di esaltare “donne” eccellenti.

Soddisfazione per la presidente Giusy Nalbone e la socia consigliera comunale con delega ai Fondi europei Eleonora Molineris, che hanno incontrato Sergio Giusto per consegnare la sponsorizzazione e augurargli, anche a nome delle numerosissime socie, il miglior successo per questa nuova impresa ed aver accolto favorevolmente l’incarico di ricerca di questo progetto, che potrebbe essere l’occasione per Zonta per trovare lungo il percorso la storia di donne che con le loro azioni hanno fatto la differenza.