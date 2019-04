Liceo Bruno Albenga, tutto pronto per la premiazione del concorso “C’era una svolta”

Albenga. “C’era una svolta”, il concorso letterario nazionale organizzato dal Liceo Giordano Bruno di Albenga, è giunto alla 22esima edizione. Molti autori hanno prestato la propria collaborazione negli anni. Alcuni nomi: Umberto Eco, Michela Murgia, Gianrico Carofiglio, Paola Mastrocola, Paolo Giordano, Andrea De Carlo, Melania Gaia Mazzucco, Simonetta Agnello Hornby.

L’autore della traccia di quest’anno è Marco Balzano, fresco vincitore del Premio Bagutta con “Resto qui” per Einaudi e sarà proprio lui a proclamare il vincitore dell’edizione 2018-19.

La premiazione si svolgerà sabato 13 aprile, alle 11, all’auditorium San Carlo di Palazzo Oddo, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Albenga, ente che, insieme alla fondazione “A.De Mari”, ogni anno fornisce un tangibile contributo economico necessario allo svolgimento del concorso. Proprio in questa occasione sarà letto il racconto a due mani composto per la prima parte dall’autore Marco Balzano e per la parte conclusiva dallo studente vincitore scelto da Balzano stesso, tra i cinque a lui arrivati dopo una lunga selezione.

La gara di quest’anno ha visto la partecipazione di più di mille concorrenti: come da regolamento, hanno preso parte al Premio – inserito dal Miur nell’elenco delle eccellenze nazionali – studenti della secondaria superiore, appartenenti a scuole provenienti da ogni regione d’Italia e dal Liceo Leonardo Da Vinci di Parigi.

In questi 22 anni il Premio ha percorso un cammino notevole: nato infatti da un’idea del Nino Podestà e dedicato inizialmente ai soli alunni del liceo ingauno, ha via via coinvolto gli allievi delle province liguri fino ad arrivare all’estensione odierna, grazie anche ai contributi dei presidi Luigi Cuccurullo, Gianmaria Zavattaro, e Simonetta Barile, attuale dirigente scolastica del Liceo, nonché di tutti i docenti e del personale di segreteria che collaborano attivamente per mantenere sempre alto il livello della competizione.

Ma anche diversi studenti del Liceo si adoperano ai fini della buona riuscita della manifestazione: infatti per la serata di venerdì 12 aprile, alle 21, sempre all’Auditorium San Carlo di Albenga, saranno proprio loro i protagonisti della presentazione di Marco Balzano alla città, sotto la guida della docente Alessandra Desalvo, referente del concorso. Tutti gli eventi sono aperti alla cittadinanza.