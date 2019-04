Le Torri e l’isola Gallinara nel simbolo di “Albenga Vince” a sostegno di Gero Calleri

Albenga. Ci sono le torri e l’isola Gallinara che sono i simboli della città nel logo di “Albenga Vince”, la lista che appoggia la candidatura di Gerolamo Calleri a sindaco della località ingauna.

Come spiegano Angelo Vaccarezza, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia, Santiago Vacca, coordinatore provinciale di Forza Italia, Claudio Cavallo, vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia, ed Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, consigliere provinciale e candidato alle prossime elezioni, la lista “vuole riportare Albenga al suo splendore”.

“Isola Gallinara e torri sono le nostre linee guida, per dire che il mare, la spiaggia, i quartieri che si affacciano al mare, sono importanti come il centro storico, con la sua storia, il suo patrimonio artistico e monumentale. Un patrimonio spesso non valorizzato a dovere, pensiamo alle immense potenzialità delle nostre eccellenze agroalimentari, dagli ortaggi al vino, pensiamo alle grandi occasioni di sviluppo economico e sociale se si riuscisse, e siamo sicuri che il centrodestra lo saprà fare, a costruire un sistema tra centro storico, mare e piana agricola”.

“Ma non è solo un simbolo del programma del centrodestra, è anche un simbolo politico. Al suo interno, infatti, sono presenti i simboli di Forza Italia e Fratelli d’Italia, a sottolineare l’appoggio, forte e totale, dei nostri partiti, ad ogni livello, dalla Regione, con il presidente Giovanni Toti, al Parlamento con il nostro rappresentante Giorgio Mulè. Ancora una volta noi ci mettiamo la faccia, altri un pò meno”.