Provincia. “Paura e delirio in Liguria”. Così il noto campione di freestyle Vanni Oddera ha battezzato la sua ultima “follia” ideata per abbattere ancora una volta le barriere.

Stavolta la mototerapia non c’entra, ma l’iniziativa di Oddera è stata sicuramente terapeutica per un gruppo di 28 persone che per quattro giorni ha gironzolato “on the road” nella provincia di Savona partecipando ad una serie di eventi organizzati ad hoc: cene in ristoranti stellati, snorkeling, equitazione, concerti rock, nottate in hotel di lusso, ostriche, cocktail e tanto divertimento.

di 12 Galleria fotografica "Paura e delirio in Liguria" con Vanni Oddera









L’obiettivo, come spiega lo stesso Oddera, è “rubare tempo e sottrarre forza alla malattia, che si tratti di spasticismo, deficit psichici o problemi oncologici”.

In questo nuovo progetto “l’eccellenza ligure si è messa a disposizione di questo fantastico gruppo di viaggiatori: un messaggio di solidarietà e integrazione”.

Hanno collaborato con Vanni Oddera: Mare Hotel, Marea Sushi Beach, A Sporcaciunn-a, Luca Mantovani Oyster Savona, Le Cavallette Diving, Hotel San Michele Extra Bistrot, Maiali Con le Ali, Pasticceria Canepa Varazze, Famiglia Damonte Celle, Unes Careffour Celle Ligure, Hotel Capri Pietra Ligure, Asd Terra di Mezzo, Pista Kart Vittoria, Danilo Arnaldo, Paolo Capucciato, Lovecats Rock Band, Lorenzo Refrigeri Fotografo, Diamonds Production Video, Pasticceria Canepa Varazze, Forno Giordano Varazze, Macelleria Pastorino Pontinvrea, Ristorante La Pineta Pontinvrea, Atonomy Grup Fca, Birra Ellisor Sassello.