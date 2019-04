L’assessore Berrino a Pietra Ligure per parlare di infrastrutture e grandi opere

Pietra Ligure. Mercoledì 17 aprile la Lista Civica dei Pietresi, gruppo consiliare uscente del Consiglio Comunale di Pietra Ligure, che sostiene la lista del centrodestra unito “Sara Foscolo Sindaco” alle prossime elezioni comunali, ha Gianni Berrino, assessore al Turismo e Trasporti della Regione Liguria, ad un incontro con la cittadinanza di Pietra Ligure. Appuntamento alle ore 17 e 30 nella sala riunioni sotto il Municipio pietrese.

“L’assessore Berrino é già venuto a Pietra Ligure a parlare delle sue molteplici iniziative sul turismo, sulle spiagge e sul suo costante impegno per migliorare la rete infrastrutturale dei trasporti del nostro territorio, la quale costituisce, a causa della sua inadeguatezza ai tempi, per la mancanza di scelte ed interventi fatta dalle amministrazioni di sinistra del passato, uno dei freni, se non il maggiore, allo sviluppo ed al progresso del ponente ligure. Ora ritorna a Pietra Ligure per continuare la discussione che, negli incontri precedenti, ha visto animati ed appassionati dibattiti, specialmente con i rappresentanti delle categorie imprenditoriali del settore turistico e con i semplici cittadini, i quali hanno portato il loro contributo di proposte ed idee” afferma Mario Carrara, candidato alle prossime elezioni comunali.

“L’assessore Gianni Berrino, presenterà, quale “leader” di “Fratelli d’Italia” in Liguria, anche la sua candidatura alle elezioni europee, illustrando come la presenza ligure in Europa sia essenziale per evitare che, proprio nel campo dei “grandi collegamenti” e nelle “grandi opere” la Liguria continui ad essere esclusa, come lo é stata finora; pur essendo essa “terra di confine” con uno Stato rilevante, come la Francia, ma, di fatto, tagliata fuori dai grandi progetti dei collegamenti europei internazionali, come s’è visto con il caso della Tav, Torino-Lione, il cui collegamento é stato preferito, rispetto a quello costiero della linea Genova – Ventimiglia – Marsiglia – Barcellona”.

“Oltre che di questi importanti temi, l’assessore Berrino presenterà i candidati di “Fratelli d’Italia”, presenti nella lista del centrodestra unito, “Sara Foscolo Sindaco”, che parteciperà alle prossime elezioni comunali di Pietra Ligure” conclude.