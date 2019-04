L’ambasciatore Usa Lewis Eisemberg in visita ai Ports of Genoa

Savona/Genova. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisemberg, ha incontrato oggi il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini.

Durante l’incontro sono stati affrontati molti temi di attualità per lo sviluppo del sistema portuale. Il colloquio ha fornito molti spunti anche grazie all’esperienza dell’ambasciatore Eisemberg quale ex presidente dell’Autorità Portuale di New York e New Jersey.

Nei colloqui Lewis Eisemberg ha, inoltre, rimarcato l’importanza di un’attenzione costante a sostenibilità economica e principi di libero mercato negli scambi commerciali internazionali.