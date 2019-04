L’Albenga Calcio prende le distanze da Mela: “La nostra società non ha colore politico”

Albenga. All’indomani della partita persa ad Alassio, nella quale il proprio giocatore Giovanni Mela è stato espulso al 26° del primo tempo per doppia ammonizione, giunge la presa di posizione dell’Asd Albenga 1928.

Il calciatore, candidato alle elezioni comunali, nell’esultanza per il primo gol si era tolto la maglia, mostrandone un’altra nel quale invitava i concittadini a votarlo.

“La società – scrive la dirigenza – precisa di prendere le distanze dal comportamento tenuto dal proprio tesserato Mela Giovanni in occasione della esultanza sfoggiata dopo il proprio goal durante l’ultima partita giocata contro l’Alassio FC. La nostra società non ha colore politico ma incarna i valori più nobili dell’associazione sportiva e pretende quindi che qualsiasi tipo di forma di propaganda politica venga bandita dal terreno di gioco da parte dei propri tesserati”.

“Tale leggerezza del tesserato Mela ha peraltro scaturito una tanto corretta quanto evitabile ammonizione, preludio all’espulsione per doppia ammonizione che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per oltre 70 minuti, inficiando in maniera sostanziale l’andamento del match” conclude il comunicato dell’Asd Albenga 1928.

Fonti vicine al candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri replicano al sodalizio calcistico: “La posizione dell’Albenga Calcio è giusta e comprensibile, a tutela della propria posizione. Spiace notare che una società così storica e radicata nel territorio, per la quale tutti facciamo il tifo, non abbia speso neppure una parola per condannare gli insulti e le frasi intimidatorie rivolte a un proprio tesserato“.