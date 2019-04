Pietra Ligure. Nella partita valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie D la Serrafrutta Alassio Volley si impone per 3 a 1 a Pietra Ligure sul Maremola.

La squadra alassina conduce fin dal principio e, nonostante il primo palleggio fischiato doppia, la regia di Nicolosi magistralmente porta i suoi, guidati da un capitano Roggero puntuale, serafico ed efficace, a chiudere il primo set sul 25-15.

Nel secondo set gli alassini cominciano sotto, con un Maremola potenziato da un netto miglioramento di appoggi e difese con il cambio di libero. Si arriva all’8-8 poi all’11-11, poi al 23-23 e quindi al 25-25 quando, istigati dal pubblico ed innervositi dagli avversari a rete, con un paio di errori di troppo gli ospiti perdono il set per 27-25.

Nel terzo set la Serrafrutta, nonostante il cambio in regia, con Re in ottima forma anche grazie agli appoggi precisi del libero Furfaro, subisce il gioco del Maremola fino al 18-19 quando un giallo dato a Bertolotto fa scuotere la squadra che con i muri vincenti di Manera, Alessio Roggero e Tolardo chiude il set sul 25-21 in suo favore.

L’ultimo set, iniziato bene dalla compagine ospite, vede un Maremola agguerrito che cerca la rimonta e resiste sino al 18-19 quando, messa la marcia in battuta con Re prima e Bertolotto poi, la Serrafrutta allunga e si impone per 25-21 vincendo una partita che la riporta al quinto posto della classifica. “Una squadra vincente – ci tiene a precisare il direttivo – con o senza un allenatore!”.