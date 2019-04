La Scuderia Ponte Romano conquista la prima tappa della Coppa Italia Club

Cairo Montenotte. Non si fermano i successi degli atleti della Scuderia Ponte Romano di Rocchetta Cairo, che questa volta hanno affrontato con determinazione e spirito di squadra un nuovo de avvincente trofeo Fise multidisciplinare denominato Coppa Italia Club.

Si tratta di un circuito che vede i migliori centri ippici sfidarsi in varie discipline: dalle gimkane ai pony games, ma senza tralasciare il carosello, la presentazione o il run & ride, salto ostacoli, dressage…

La Coppa Italia Club prevede una fase regionale e una nazionale ed in questa prima intensa tappa, svoltasi presso il Centro Ippico Genovese, gli atleti di Ponte Romano si sono distinti, salendo sul podio di ogni disciplina affrontata, in un susseguirsi di gare, per tutta la giornata di domenica.

Grande la soddisfazione per gli istruttori Sara Bormioli e Luana Cosentino, per il presidente Sergio Bauzano e per tutta l’equipe.

Ecco i migliori risultati:

Francesco Ferraro: 3° classificato ex aequo in Dressage ID30

Giovanni Ferraro: 2° classificato in Dressage ID30 e 2° classificato individuale in Gimkana 2

Elena Rabellino: 2ª classificata Gimkana 2 individuale e 1ª classificata a squadre con Maddalena

Lisa Vallerga: 1ª classificata individuale in Gimkana Jump 40, 2ª classificata in Gimkana 2 a squadre con Angela

Angela Vignolo: 1ª classificata Gimkana 50 S.O. e 3ª classificata in Presentazione con Lisa

Maddalena Vignolo: 1ª classificata Gimkana Jump 40 e 2ª classificata in Gimkana 2 a squadre insieme ad Elena