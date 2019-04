Albenga. Tutto pronto per la terza edizione del Trofeo del Mare – Regolarità turistica 2019.

La Scuderia del Castello, affiliata Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e riconosciuta dal Coni, organizza cinque raduni dedicati agli appassionati di auto d’epoca dove gli equipaggi potranno cimentarsi in una serie di prove di regolarità su pressostati tra i suggestivi paesaggi liguri e piemontesi.

Ogni pilota tesserato Asi Scuderia del Castello accumulerà punti per aggiudicarsi il 3° Trofeo del Mare. Vincitore nel 2017 fu l’albenganese Massimo Romano con Cristina Anselmo su Lancia Delta Integrale, nel 2018 l’astigiano Claudio Pistone con Gabriella Tardito su Lancia Fulvia Coupè).

La prima tappa, come tradizione, sarà ad Alto, in provincia di Cuneo, domenica 7 aprile con la 3ª Regolarità del Castello. Alle ore 10,30 si darà il via all’evento che si concluderà con il pranzo presso l’Osteria del Castello e l’assegnazione dei riconoscimenti per la giornata.

Un sano divertimento accompagnerà, quindi, la stagione 2019 della Scuderia del Castello che, dal 2011, vanta un numero di appassionati ed amici sempre in crescita.