Pietra Ligure. La Parrocchia del Soccorso a Pietra Ligure compie 50 anni: era il 1969 quando arrivò Cristoforo Boccardo, dal 1972 iniziò la storica era di padre Gaetano Alberti, fino al 1992. Tuttavia il santuario di Nostra Signora del Soccorso ha una storia molto più antica, fatta rivevere in un libro curato da Gianni Cenere: il suo è stato un lavoro minuzioso, in quanto ha riassunto in un volume tre diversi libri pubblicati sulla Madonna del Soccorso.

“Sicuramente il più interessante e difficile da trascrivere è stato quello del 1672 di Padre Cherubino da Pietra, ‘Storia dei miracoli e delle grazie della beata Vergine del Soccorso de La Pietra’, ma anche gli altri due testi sono di assoluto valore storico e culturale, oltre che religioso: ‘Un Santuario Mariano in Liguria’ di Padre Claudio Taggiasco e ‘Arte e Devozione Mariana nel ponente’ di Fausta Franchini Guelfi e Alessandro Marinelli” racconta Gianni Cenere.

Nel volume, quindi, memorie, ricordi, anedotti e riferimenti storici e religiosi, anche con foto antiche e immagini recenti delle personalità che hanno costruito anno dopo anno la Parrocchia del Soccorso. Tanta gente ieri sera nel corso della presentazione del libro.

“La Parrocchia del Soccorso rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità pietrese, non solo per avvicinarsi alla Chiesa, ma anche per le varie iniziative messe in atto nel tempo: per i giovani, per gli anziani e per i poveri, tutto grazie all’impegno e alla passione di tanti volontari che operano nella parrocchia pietrese”.

Il volume di Gianni Cenere è disponibile presso la Parrocchia del Soccorso ad offerta libera: il ricavato servirà per le varie attività benefiche curate dai volontari.