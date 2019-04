La nave di Vasco, diventa un hotel galleggiate e ti porta al concerto

La nave di Vasco partirà da Genova, e a Genova farà il suo rientro dopo quelle che saranno le due storiche date live in Sardegna.

La sfida, infatti, è quella di portare nell’isola sarda i due più grandi concerti della storia, trasportando tutta l’attrezzatura per montare il mega palco con una nave interamente customizzata di Gnv, che partirà da Genova.

Durante le serate del 18 e 19 giugno, quando Vasco Rossi si esibirà sarà possibile dormire a bordo, per poi eventualmente fare il viaggio di rientro nel porto ligure il 20 giugno. Nelle prossime settimane nel porto della Superba, quindi, potrebbe fare capolino, quindi, il faccione del rocker italiano più amato di tutti i tempi.

Il sito si chiama https://concertocagliarignv.it/ e raccoglierà le prenotazioni per il viaggio Genova-Cagliari della nave di Vasco Rossi in vista delle due date di concerti previsti a Cagliari per il 18 e il 19 giugno.

Per chi parte da Genova ci sarà la possibilità di scegliere la formula solo andata o andata e ritorno, chi invece sarà già a Cagliari potrà prenotare solo il ritorno, con la possibilità di pernottare a bordo dopo il concerto.

I pasti e i veicoli sono opzionali al momento della prenotazione e comportano un sovraprezzo.

La durata del viaggio Genova-Cagliari sarà di circa 18 ore, mentre il ritorno sarà più lungo: 24 ore con scalo a Porto Torres, senza possibilità di scendere.