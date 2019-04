La Leon Pancaldo sbanca al trofeo di spada Antico Castello

Questa domenica, 28 aprile 2019, si è svolta a Rapallo la seconda prova del Trofeo Antico Castello, gara riservata al GPG di spada. Come sempre è stata una gara all’insegna del divertimento, disputata in un ambiente sereno e accogliente, come riportato da alcuni maestri alla dirigenza. E proprio la piacevolezza ed il gradimento della giornata trascorsa ci invogliano a fare sempre di più e meglio.

Al Trofeo che si svolge appunto in due prove separate, ha partecipato la Scuola di Scherma Leon Pancaldo che ha vinto in quattro diverse categorie con GOSIO GIULIA – CAVALLERI MARSON BEATRICE – BRUZZONE ENEA, senza poi dimenticare anche il bronzo ottenuto da BRAGATO LETIZIA – ORIOLI SEBASTIANO e il podio di TAVELLA SERGIO.

Foto 3 di 6











– Nella categoria Bambine/Giovanissime ha vinto GOSIO GIULIA (della Leon Pancaldo), su LAVINIA ZINI atleta di casa, (di Rapallo), mentre la medaglia di bronzo è andata a BRAGATO LETIZIA e BELLUATI MARIAVITTORIA (Leon Pancaldo e Casale). Per i colori di Rapallo oltre al secondo posto di Lavinia Zini, buon quinto posto per SILVIA BARLARO.

– La categoria Bambine è stata invece vinta da OLIVIERI MARTA. GOSIO GIULIA ha poi vinto anche il trofeo Antico Castello somma dei risultati delle due prove.

– Nella categoria Ragazzi/Allievi MASTROMARINO FABIO (Chiti Pistoia) è salito sul gradino più alto del podio, vincendo anche il trofeo in palio. La medaglia d’argento è andata poi ad un altro pistoiese GIUSTI GABRIELE; terzi SALA LUPO e GIBELLI LUIGI (Bresso e Circ. della Spada Liguria).

– Vince la categoria Ragazzi RINALDI LUIGI (Arenzano).

– Nella categoria Ragazze/Allieve CAVALLERI BEATRICE MARSON (Leon Pancaldo), si è imposta su DALIA SVEVA (U.S.PISASCHERMA). ARMALEO GIORGIA (Pompilio) e GALLO GIORGIA hanno invece ottenuto la medaglia di bronzo. Vince il trofeo CAVALLERI BEATRICE MARSON , mentre come migliore atleta di categoria viene premiata ARMALEO GIORGIA.

– Chiude la giornata la gara riservata ai Maschietti/Giovanissimi dove CARRETTA MATTIA (Casale) ha la meglio su BRUZZONE ENEA (Leon Pancaldo) poi vincitore del trofeo, sia nella categoria Maschietti che nella categoria Giovanissimi . Bronzo per EMANUELE POLENGHI (C. S. Rapallo) e ORIOLI SEBASTIANO; buono il piazzamento di un altro portacolori del nostro club, PANZAR ANDRO, sesto classificato.

I complimenti vanno alla Leon Pancaldo che, grazie agli insegnamenti del Maestro NASONI SERGIO, ha “SBANCATO” la gara vincendo quasi in tutte le categorie, e ottenendo ottimi piazzamenti con gli altri atleti partecipanti: DORIAN DE FERRO 13° CLASSIFICATO, ORIOLI SEBASTIANO 3° classificato e TAVELLA SERGIO 5° classificato.

La Scuola di Scherma Leon Pancaldo ringrazia per la piacevole giornata trascorsa e saluta l’organizzazione dell’evento con un arrivederci al prossimo anno!!!!!