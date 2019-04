La Danza della Fenice, obiettivo centrato: qualificazione alle finali nazionali

Ceriale. Felici e festeggianti. Così sono rientrate in Liguria le ragazze dell’Asdc La Danza della Fenice dall’ultima prova di ginnastica acrobatica, valida per la qualificazione alle finali nazionali, disputata ad Arcore, in Lombardia, domenica 7 aprile.

Medaglia d’argento, grazie al secondo posto conseguito, per il duo Lanfranco Sabrina e Gallan Matilde che non hanno deluso le aspettative e si sono esibite regalando emozioni al numeroso pubblico presente al palazzetto dello sport.

Ottima esecuzione per il trio composto da Lanfranco Sabrina, Guidotti Alice e Gallan Matilde.

Conquistano la finale anche il duo Pastore Alice e Lopreiato Giulia ed il trio formato da Ricci Sara, Sola Ilenia e Lopreiato Giulia.

Le istruttrici Annamaria Tricomi, Nirmala Tricomi e Santina Tricomi si sono dette soddisfatte del lavoro svolto da tutte le loro allieve. Ringraziano i dirigenti e le famiglie per il sostegno e la stima mostrata nei loro confronti. Alla trasferta ha partecipato anche la mascotte portafortuna della squadra, la piccola Keyla, figlia dell’istuttrice Nirmala.