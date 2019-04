Albenga. “E’ davvero una grande soddisfazione poter annunciare oggi ufficialmente, una delle principali novità dell’edizione numero 5 di Albenga Dreams, il festival dedicato al mondo del comics, del fantasy e del cosplay che si terrà ad Albenga il 26, 27, 28 aprile 2019 in Piazza Corridoni. Per la prima volta in assoluto infatti, sarà presente la 501st Italica Garrison, il distaccamento italiano della 501st Legion, l’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars. E’ il messaggio, destinato ai “Dreamers” (gli appassionati della kermesse ingauna) che arriva direttamente dall’associazione Governo Ombra, gli organizzatori della manifestazione in vista dell’edizione 2019.

“Nata con l’obbiettivo di promuovere Star Wars e celebrare la sua mitologia, la 501st è, come attesta il Guinness dei Primati, il più grande costuming club al mondo! Ma le novità non finiscono qui ed infatti non mancheranno di certo i ribelli più famosi della galassia, la Rebel Legion Italian Base, la sezione italiana del gruppo internazionale Rebel Legion, l’associazione mondiale di costuming per i ‘ribelli’ di Star Wars.

La 501st Italica Garrison e la Rebel Legion Italian Base, entrambe riconosciute ufficialmente dalla Lucasfilm e da sempre impegnate a favore di cause meritevoli ed eventi di beneficenza, saranno presenti per tutti i 3 giorni della manifestazione” proseguono gli organizzatori.

“Un’occasione straordinaria per incontrare i propri eroi e decidere se schierarsi con il lato oscuro o lasciarsi guidare dalle vie della Forza! Cos’altro aggiungere? ‘May the force be with you'” concludono gli organizzatori di Albenga Dreams che si terrà appunto dal 26 al 28 Aprile.

