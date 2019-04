Albissola Marina. La Casa Museo Jorn festeggia il quinto compleanno con un calendario fitto di appuntamenti tra invasioni artistiche, momenti conviviali, spettacoli teatrali e brindisi celebrativi dall’1 al 5 maggio.

Era il 3 maggio 2014 quando la storica dimora privata dell’artista danese Asger Jorn, una speciale villetta di Via D’Annunzio, in località Bruciati ad Albissola Marina, ha riaperto le porte al pubblico trasformandosi nello speciale spazio espositivo di oggi, Casa Museo Jorn. A 5 anni di distanza, l’APS Amici di Casa Jorn, a cui è stata affidata la gestione dello stabile dall’Amministrazione Comunale di Albissola Marina nell’ottobre 2015, è pronta a festeggiare questo importante traguardo con la rassegna “Ca5a Jorn”, cinque giorni di eventi che si susseguiranno appunto dal 1 al 5 maggio all’interno della Casa Museo.

“Da quel 3 maggio 2014 sono passate fra le mattonelle colorate della maison passionnante più di 20.000 persone, tra visitatori, collaboratori, partner e amici: un traguardo importante, ricco di successi, persone e cultura, all’insegna della valorizzazione, della promozione e del forte legame con il territorio e con la sua ricca storia. Cinque anni dalla riapertura, un lustro di attività che sancisce lo stretto legame professionale e umano tra Comune, città di Albissola, Associazione Amici di Casa Jorn e MuDA – Museo Diffuso Albisola” ricordano i gestori del museo.

“Ca5a Jorn sarà una piccola rassegna promozionale, una serie di eventi, laboratori ed incontri: se da una parte l’obiettivo è appassionare le persone all’arte di Asger Jorn, in particolare gli albisolesi, a cui questa rassegna è dedicata, dall’altra sarà l’occasione per riabbracciare vecchi collaboratori, associazioni amiche e partners storici. Cinque giorni di celebrazioni, dove l’arte, concepita a 360 gradi, sarà la vera protagonista. Il filo conduttore della rassegna sarà Asger Jorn, e la sua visionaria e a volte inafferrabile visione del mondo, che in questa Casa Museo si manifesta in tutta la sua potenza” proseguono da Casa Jorn.

Una rassegna per celebrare il lavoro di squadra svolto in questi primi cinque anni di riapertura al pubblico e allo stesso tempo per promuovere Casa Museo Jorn e le sue iniziative che arricchiscono tutto l’anno l’agenda degli eventi culturali e artistici di Albissola Marina. La rassegna si articola su cinque giornate per richiamare il numero degli anni di attività, partendo dal 1° maggio, che è anche la ricorrenza della morte di Asger Jorn (1/5/1973) e concludendo la domenica, in concomitanza con il Comics albisolese (4-5 maggio). La rassegna è proposta e curata da Jacopo Fanciulli, Stella Cattaneo e Daniele Panucci dell’Ass. Amici di Casa Jorn, con il contributo ed il supporto del Comune di Albissola Marina e del MuDA (Museo Diffuso Albisola)” concludono dal museo.

Questo il programma:

MERCOLEDI 1° MAGGIO

Apertura straordinaria museo dalle 11.00 alle 17.00

Un merendino diverso

Ore 16.00 | Laboratori per bambini (10 euro, su prenotazione con mail a eventicasajorn@gmail.com)

Ore 16.00 | Visita guidata a prezzo ridotto (5 euro)

GIOVEDI 2 MAGGIO

Orario di apertura del museo dalle 15.00 alle 17.00

Invasione artistica e digitale

Il racconto appassionante della villa sarà affidato alle matite e ai pennelli degli URBAN SKETCHERS LIGURIA, che disegneranno dal vivo ispirandosi alle forme, ai colori e alle idee suggerite dall’opera d’arte che Jorn ha lasciato ai Bruciati

Il 2 maggio è la Giornata Mondiale dei Blogger e per questo motivo Casa Jorn sarà teatro di un’invasione digitale: apriamo la villa ad influencer, blogger e youtuber, professionisti ed amatoriali, promotori del museo per un giorno.

VENERDI 3 MAGGIO

Apertura straordinaria del museo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00

Soffiare sulle candeline

Dalle 10.00 alle 12.00 | Servizio fotografico per due “sposi in ceramica”, abiti da matrimonio progettati da Marzia Pistacchio con gli stagisti del corso per truccatore dello spettacolo di Futura –

Centro Formativo Confartigianato Savona (Antonella Tagliani e Simona Ferrari) in stile ceramico “Vecchia Savona”; fotografie di Pistacchio Imago Lab

Ore 16.00 | Tour dei luoghi di Jorn ad Albissola (le manifatture, i bar, le piazze, ma soprattutto i racconti, gli aneddoti e le testimonianze dirette) a cura di Larissa Covelli (5 euro, su prenotazione con mail a eventicasajorn@gmail.com)

Ore 18.00 | Aperitivo al museo con l’attesissimo ritorno dello JornHome, il cocktail di Casa Jorn

Ore 19:00 | Presentazione del libro-guida edito da Touring Club Italiano in collaborazione con L’Associazione Città della Ceramica (AiCC) sulle quaranta città di antica tradizione ceramica, fra cui Albissola Marina, a cura di Nicoletta Negro e seguire proiezione del film GO TO HELL WITH YOUR MONEY, pellicola documentaria sulla vita di Asger Jorn by Nordisk Film (2014)

SABATO 4 MAGGIO

Orario di apertura del museo dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Brindare a Casa Jorn

Ore 18.00 | TASTIN’PAINTINGS a tema Casa Jorn, a cura dello storico dell’arte Luca Bochicchio e dell’enologo Jacopo Fanciulli, presidente dell’Associazione Amici di Casa Jorn (15 euro, 10 euro per i soci, evento su prenotazione con mail a eventicasajorn@gmail.com), e ultimo saluto al vino di Jorn, l’ormeasco rosso superiore dai vigneti di Pieve di Teco (nell’imperiese) che ci ha fatto compagnia in questi mesi e che presto sarà acquistabile in esemplari unici, numerati, etichettati “Cantina Jorn”, con grafica originale dell’artista

DOMENICA 5 MAGGIO

Orario di apertura del museo dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Essere o non essere

Ore 17.00 | Spettacolo teatrale “AMLETO… QUESTO È IL PROBLEMA” di Andrea Begnini ed Alessandro Bergallo, con Alessandro Bergallo, Alessandro Barbini e Mariella Speranza, una coproduzione tra Incadenza e Teatro Bloser di Genova, diretto da Edoardo Navone. Versione itinerante, divertente e partecipata dal pubblico del celebre capolavoro shakespeariano, preceduta da aperitivo (evento su prenotazione con mail a eventicasajorn@gmail.com, spettacolo + aperitivo 15 euro)