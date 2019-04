Laigueglia. Si è chiuso con una grande partecipazione di atleti lo stage organizzato dal Team Laigueglia karate e patrocinato sia dal Comitato ligure FIJLKAM karate che dal CONI. Oltre al consistente gruppo degli atleti di casa, hanno aderito atleti e tecnici provenienti dalle province di Genova, Savona e Imperia confermando l’elevato livello tecnico dei contenuti attesi.

L’evento è stato introdotto dal discorso del tecnico del TLK Vincenzo Leuzzi, a cui sono seguiti il maestro Baldiotti, che ha approfondito alcuni aspetti del kumite agonistico, illustrando passaggi chiave degli esercizi richiesti in federazione agli esami per la progressione dei dan, e il maestro Ferrigno, che ha evidenziato i parametri biomeccanici principali di alcune tecniche e posizioni fondamentali del kata. I docenti hanno anche colto l’occasione per valutare con i tecnici, nonché laureandi in Scienze motorie, Gaia Leuzzi e Stefano Guglierame aspetti integrati della pratica del karate con la biomeccanica del movimento del corpo umano.

Per alcuni degli atleti più giovani si trattava della prima esperienza formativa di alto livello a cura dei docenti regionali, mentre per i tecnici è stato un momento prezioso di scambio e approfondimento. La bravura dei docenti ha reso possibile il coinvolgimento di tutti, compreso il pubblico che ha seguito con grande interesse.

La manifestazione si è conclusa con l’intervento dell’assessore Lino Bersani che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.