Jova Beach Party, conto alla rovescia per l’estrazione delle coppie che saranno “sposate” durante il concerto

Albenga. Ora ci siamo. Si terrà domani alle 15 in diretta sui canali social di Lorenzo Cherubini l’estrazione delle coppie che si uniranno in matrimonio durante uno dei Jova Beach Party in programma quest’estate.

Sono state più di tremila le coppie che hanno chiesto di essere “sposate” da Jovanotti: tra queste ce ne sono molte del nostro territorio, che hanno deciso di rendere così ancora più speciale la tappa del Jova Beach Party in programma ad Albenga il 27 luglio. L’estrazione sarà davvero “thrilling” in quanto Jovanotti celebrerà un solo matrimonio per ciascuna tappa del suo tour.

Ha spiegato Lorenzo: “Martedì in diretta qui su questa pagina, presente il notaio, estrarremo (lo faccio io) le coppie di futuri sposi da spiaggia tra tutte quelle che hanno partecipato al concorso. Siamo stati costretti a montare un vero concorso a termini di legge perchè sono arrivate qualcosa come 3000 richieste (tutti pazzi, innamorati ma pazzi) e quindi solo il caso (certificato per legge in modo da dare a tutti la stessa possibilità ma per davvero) deciderà, mentre l’amore farà felici tutti, anche quelli non estratti ma questo non dipende dal notaio e comunque la festa sarà per tutti”.

E ricordiamo che, proprio ai microfoni di Ivg.it, ancora prima di questa comunicazione dell’artista, era già stata avanzata una prima richiesta per la data albenganese. Si tratta della giovane cuneese Camilla, 33 anni, che aveva voluto rivolgere al cantante il suo appello chiedendogli di coronare il sogno d’amore tra lei e il suo fidanzato.

“A proposito di date, pensiamo al futuro, qui mancano tre mesi spaccati precisi alla prima spiaggia, ci rendiamo conto? Tra tre mesi esatti apriremo le danze della grande avventura, la cosa più folle magica nuova pazzesca rock’n’roll che sia mai successa nel mondo da quando esistono le spiagge. Una mattina di qualche mese fa ho proposto questa cosa alla mia squadra che da tanti anni lavora insieme e invece di darsi malati si sono gasati tutti e ora siamo qui, come un equipaggio di una caravella al largo di Capo Verde lavorando domeniche comprese confidando negli alisei e nel fatto che tra poco troveremo una terra nuova a ovest e cominceremo. La terra è rotonda, il mare è salato, la musica suona, tre certezze che guidano la spedizione“ conclude Jovanotti.

Per quanto riguarda i matrimoni sulla spiaggia durante le date di Jova ricordiamo quello che dice il regolamento, ovvero che “per ciascuna località è previsto un solo premio (per un totale di 17). Ogni singolo premio comprende: due biglietti di ingresso al tour per la coppia indicata nel modulo di accettazione premio; cerimonia simbolica di matrimonio con Lorenzo Cherubini il giorno stesso della data prescelta del Tour; cerimonia civile officiata del preposto comunale presso la sede indicata dal Comune della località prescelta, la mattina del giorno stesso dell’evento della tappa del Tour (non è prevista la presenza di Lorenzo Cherubini alla cerimonia).”