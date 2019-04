“Jova Beach Party” ad Albenga, Irene e Giorgio coronano il sogno: saranno sposati da Lorenzo Cherubini

Albenga. Sono Irene e Giorgio, entrambi di Mondovì, i fortunati che, il prossimo 27 luglio 2019, potranno coronare il proprio sogno d’amore al “Jova Beach Party” ad Albenga: saranno sposati da Lorenzo Cherubini sul litorale ingauno.

Si è tenuta quest’oggi (9 aprile 2019), alle 15, in diretta sui canali social di Lorenzo Cherubini l’estrazione delle coppie che si uniranno in matrimonio durante le varie tappe del “Jova Beach Party” in programma quest’estate.

Sono state più di tremila le coppie che hanno chiesto di essere “sposate” da Jovanotti: tra queste ce ne erano molte anche del nostro territorio (ben 242 domande), che hanno deciso di rendere così ancora più speciale la tappa del “Jova Beach Party” in programma ad Albenga a fine luglio. L’estrazione è stata davvero “thrilling” in quanto Jovanotti celebrerà un solo matrimonio per ciascuna tappa del suo tour.

“Abbiamo deciso di mettere in piedi questa iniziativa presi dall’entusiasmo, ma poi ci siamo trovati a domandarci come fare davvero? Non potevo certo passare 10 ore ad ogni concerto a sposare le persone. E allora è nata l’idea del concorso e il successivo sorteggio. È stato un percorso lungo, costellato di richieste talvolta stravaganti: alcuni hanno addirittura avanzato la richiesta di sposare il proprio gatto o più d’uno ha avanzato la proposta per sposare la medesima ragazza o viceversa. Ma oggi finalmente ci siamo, con l’estrazione ufficiale”, ha spiegato lo stesso Cherubini per poi passare all’estrazione, coadiuvato da un funzionario della Camera di Commercio di Arezzo.

Per quanto riguarda i matrimoni sulla spiaggia durante le date di Jova questo il regolamento: “per ciascuna località è previsto un solo premio (per un totale di 17) e ogni singolo premio comprende: due biglietti di ingresso al tour per la coppia indicata nel modulo di accettazione premio; cerimonia simbolica di matrimonio con Lorenzo Cherubini il giorno stesso della data prescelta del Tour; cerimonia civile officiata del preposto comunale presso la sede indicata dal Comune della località prescelta, la mattina del giorno stesso dell’evento della tappa del Tour (non è prevista la presenza di Lorenzo Cherubini alla cerimonia).”

Per questioni di privacy, al momento, sono stati comunicati solo i nomi (e non i cognomi) delle coppie vincitrici. I vincitori saranno contattati ufficialmente domani dallo staff del “Jova Beach Party” per la comunicazione ufficiale e per i dettagli della cerimonia, che ad Albenga sarà celebrata il prossimo 27 luglio 2019, di fronte alla magnifica isola Gallinara.