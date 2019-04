Noli. Disponibili e pronti alla sfida elettorale: questa mattina IVG.it ha incontrato tutti e quattro i candidati sindaco di Noli, Marina Gambetta, Alessandro Fiorito, Lucio Fossati e Marino Pastorino. Un “confronto” con i quattro contendenti per la poltrona di primo cittadino, che si sono presentati a livello personale, hanno parlato della loro squadra e dei punti programmatici.

Sicuramente una sfida elettorale ancora incerta e che potrebbe essere decisa per una manciata di voti, ma tutti pronti a giocare le loro carte fino in fondo. Per ora nessuna polemica incrociata o “colpo basso”, un “faccia a faccia” all’insegna del massimo rispetto e della stima reciproca.

Un punto accumuna tutti quanti, che hanno ribadito la loro contrarietà al progetto del nuovo tunnel a Capo Noli, un progetto del quale si discute da anni e che ormai sembra tramontato anche alle luce della riunione di ieri in Regione Liguria: “Insieme alla comunità nolese pensare ad una soluzione alternativa“, è stato il messaggio lanciato oggi nell’incontro di IVG.it in Comune a Noli.

Ma inziamo dalle presentazioni:

MARINA GAMBETTA: nolese, madre di due figli, fisioterapista con la laurea in scienze motorie, da sempre impegnata in ambiti culturali, ambientali e sportivi, collabora con diverse associazioni: la sua mission è salvaguardare il patrimonio di Noli.

LUCIO FOSSATI: attuale capogruppo di minoranza, idealista e ambientalista, convinto sostenitore che un “Mondo migliore è possibile…”. Cultura, ambiente e sociale sono i suoi cavalli di battaglia, pronto a dimostrare che per la comunità nolese ci può essere una prospettiva nuova e diversa.

MARINO PASTORINO: gemometra in pensione, sposato con due figli, alla prima esperienza nella vita amministrativa del paese, ha creato un gruppo di nolesi pronti a risolvere i problemi annosi che affligono Noli, i parcheggi e un vero rilancio turistico.

ALESSANDRO FIORITO: attuale vice sindaco della giunta di Giuseppe Niccoli, espressione della continuità amministrativa dopo cinque anni di governo cittadino, in precedenza tre da consigliere di minoranza: assicura competenza, ma anche idee nuove e forze fresche.

Ora veniamo alla descrizione delle liste in campo:

FIORITO – NOI PER NOLI: Due componenti dell’attuale amministrazione, ma anche tanti volti nuovi, giovani e personalità con curricula importanti.

MARINO PASTORINO – NOLI NEL CUORE: Un gruppo coeso e rappresentativo di tutti i settori produttivi e della società nolese, abbiamo persone competenti e vogliamo rappresentare la vera novità di queste elezioni.

LUCIO FOSSATI – IDEA PER NOLI: Competenza e grande entusiasmo, con la consapevolezza e la volontà di fare qualcosa di buono per il nostro paese: impegno e passione per le sfide che ci attenderanno.

MARINA GAMBETTA – REPUBBLICA 2.0: Una squadra nuova, persone che per la prima volta hanno scelto di impegnarsi in prima persona nell’amministrazione cittadina, tanti giovani e massima discontinuità con il passato.

E ora veniamo ai principali punti programmatici:

LUCIO FOSSATI – Ambiente, sociale, cultura e turismo, i quattro punti per rimettere in moto la nostra economia.

MARINO PASTORINO – Riportare il comando di polizia locale a Noli, ora a Spotorno: i nolesi vogliono vedere divise e sentirsi più sicuri.

ALESSANDRO FIORITO – Programma dettagliato e corposo che affronta a 360° i temi futuri di Noli: non ci siamo fermati ai titoli, ma abbiamo inserito le soluzioni.

MARINA GAMBETTA – Lavorare sulle opere incompiute, parcheggi e mobilità, edilizia pubblica, rilancio del commercio e del turismo, servizi alla persone per migliorare la qualità di vita.

