Ispirazioni curiose

Ciao curiosi!

Sapete?

La scorsa settimana mi avete davvero resa felice con i commenti e gli spunti che avete indicato dopo aver letto l’articolo sul lavoro a maglia.

Perché si tratta esattamente del motivo che sta alla base di questa rubrica: incuriosirsi a vicenda.

Ci possono essere spunti da parte mia e non sapete quanto vorrei conoscere cosa ne pensate, di quali argomenti vorreste si parlasse qui.

Quindi grazie, davvero.

Oggi sono qui per raccontare di Sferruzziamo, un’Associazione ricreativo culturale che si trova a Vado Ligure, in via Sabazia 30, presso la sede dell’ambulatorio FISIOS.

“Siamo nati il 26 settembre del 2018 ufficialmente, ma in realtà ci riunivamo già da più di un anno. Infatti abbiamo partecipato anche alla manifestazione Yarn Boombing di Vado a Maglia. E’ proprio grazie alla cooperazione per quella manifestazione che abbiamo deciso di creare qualcosa di ufficiale” raccontano gli organizzatori.

La Dottoressa Rosanna Cavallaro è la Presidente e, al momento, le persone coinvolte sono più di trenta.

Dai corsi di maglia base e avanzati tenuti dall’insegnante Danila Diano fino ad arrivare ai corsi base e avanzati di uncinetto tenuti dall’insegnante Dina Baglietto. E poi i corsi con insegnanti esterni molto conosciuti in Italia, un corso di uncinetto Tunisino e un corso sui Filati, che ha riscontrato una grande partecipazione.

I prossimi appuntamenti?

“A breve ci saranno corsi sulla tintura delle lane tenuti da uno dei più bravi tintori d’Italia e parteciperemo ai tre giorni di Why Bio a Savona dove terremo tra le altre cose anche una conferenza in cui parleremo dei “10 e + buoni motivi per lavorare a maglia da 0 a 200 anni” raccontano da Sferruziamo .

Insomma, un gruppo decisamente affiatato che si riunisce dalle due alle tre volte al mese per Knit Cafè: perchè se è una passione da condividere che permette di incontrarsi, saranno poi l’affinità e la sintonia a consolidare i rapporti.

Per tutte le informazioni potete mettere “mi piace” alla loro pagina facebook.

