Incontro Piaggio al Mise, Lunardon (Pd): “Doveva essere alla presidenza del consiglio”

Regione. “Il governo del cambiamento è in completa confusione sulla vicenda Piaggio. Non solo non riesce a decidere nulla (e questo da luglio dello scorso anno) ma non è neppure in grado di inviare un convocazione degna di questo nome”. Lo afferma Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria, in riferimento alla convocazione di giovedì pomeriggio al Mise riguardo la vertenza Piaggio.

“Innanzitutto l’incontro su Piaggio doveva essere convocato presso la presidenza del consiglio e non al Mise, visto che è evidente il contrasto di posizioni politiche tra due ministeri, difesa e sviluppo economico, e tocca alla presidenza del consiglio dirimerlo. Questa, del resto, era la richiesta delle organizzazioni sindacali e non ha ricevuto alcuna risposta. In secondo luogo troviamo provocatorio che a 24 ore dal presidio davanti alla Prefettura la convocazione venga fatta per telefono e non sulla base di un documento formale. Per di più all’incontro sono stati invitati i rappresentanti dei sindacati nazionali e non quelli locali e tantomeno i delegati di fabbrica. Lo consideriamo uno schiaffo al territorio del tutto inaccettabile”.

“Ci auguriamo che a tutto questo venga posto rimedio quanto prima, per rispetto dei 1200 lavoratori di Piaggio che da maggio saranno in cassa integrazione per colpa dell’inettitudine di questo Governo”, conclude Lunardon.