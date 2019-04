Incidente sulla A10, furgone ribaltato: due feriti

Andora. Un incidente stradale si è verificato qualche minuto prima delle 9.30 sull’autostrada A10 tra i caselli di Andora e San Bartolomeo, all’altezza del chilometro 93+916, in direzione Francia.

Secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un furgoncino ribaltato. Sul luogo dell’incidente stanno intervenendo i medici del servizio sanitario di emergenza, un’ambulanza della Croce Bianca di Andora e i vigili del fuoco.

Stando a quanto riferito a bordo due persone, un 49enne e un 25enne, che sono state estratte dall’abitacolo dai pompieri per consentire l’intervento dei sanitari: dopo le prime cure sono stati trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Sul posto si sta rapidamente formando una coda che al momento raggiunge i 2 km: il tratto autostradale non è stato chiuso, tuttavia i disagi proseguiranno fino al termine della rimozione del mezzo incidentato.