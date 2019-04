Incidente stradale sull’A10 al casello di Savona: maxi tamponamento con mezzi pesanti e auto, traffico in tilt

Agg. ore 22: Secondo quanto riferito, due mezzi pensati e due auto si sarebbero scontrati sulla corsia di accelerazione che, dalla barriera di Savona, immette sull’autostrada. Stando a quanto riferito l’impatto avrebbe causato lo sversamento di carburante sull’asfalto.

Sempre secondo le prime informazioni i feriti non avrebbero riportato traumi particolarmente gravi. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Savona. Quattro ambulanze (una della croce verde di Albisola Superiore, due della croce oro di Albissola Marina, una della croce rossa di Savona) sono intervenute sull’autostrada per un incidente verificatosi pochi minuti dopo le 21.

Il sinistro si è verificato tra i caselli di Savona e Spotorno in direzione Francia causando notevoli code lungo tutta la tratta, dove già si registrava l’intenso traffico della vigilia del ponte del 25 Aprile.

Sul posto anche i vigili del fuoco, gli uomini della polstrada ed il personale delle Autostrade. Secondo le prime indiscrezioni, diversi mezzi sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento a catena subito dopo l’ingresso della barriera di Savona.

Al momento non sono disponibili informazioni circa la dinamica di quanto accaduto né sulla presenza di eventuali feriti.