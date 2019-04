Schianto in A10, auto contro guardrail all’altezza di Spotorno: soccorsi mobilitati

Spotorno. Secondo, importante incidente della giornata odierna (5 aprile 2019) sull’autostrada A10, dopo quello che si è verificato in mattinata nel tratto tra Spotorno e Savona.

In serata, infatti, intorno alle 21,30, un uomo, un quarantanovenne, alla guida della sua auto, per cause ancora da accertare, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro il guardrail.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 57, tra Orco Feglino e Spotorno, in direzione Genova. L’impatto è stato violento ed immediata è stata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto si è recata un’ambulanza della croce verde di Finalborgo e i vigili del fuoco che, nel giro di una mezzora, sono riusciti ad estrarre il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Il quarantanovenne è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato traumi e contusioni e, in particolare, una brutta ferita ad un braccio.

I militi, dopo aver prestato le prime cure al ferito sul posto, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Piera Ligure. Si registrano code e rallentamenti nel tratto interessato dall’incidente.