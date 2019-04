Incidente a Stella: auto esce di strada e precipita in una scarpata, deceduto il conducente

Stella. E’ un savonese di 52 anni, L.C., la vittima dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di ieri sera sulla provinciale che collega Stella ad Alpicella.

Secondo quanto accertato, l’uomo stava tornando a casa in auto quando ha sbandato in curva, è uscito fuori strada ed è precipitato in una scarpata compiendo un volo di una decina di metri.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce rossa di Stella insieme ai vigili del fuoco di Savona e all’automedica di Savona Soccorso. Per l’automobilista, però, non c’era ormai più nulla da fare: stando a quanto accertato, la violenza dell’impatto lo avrebbe sbalzato fuori dall’abitacolo facendolo poi finire sotto la sua stessa auto.

I carabinieri di Stella si stanno occupando di ricostruire la dinamica del sinistro.