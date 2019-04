Pietra Ligure. Un incidente si è verificato intorno alle 13.15 a Pietra Ligure, in via Paganini. Un’auto, una Opel Agila, si è ribaltata su un fianco mentre viaggiava in direzione del casello autostradale dopo essere andata a sbattere contro un muro.

Sul posto i medici del 118, un’ambulanza di Pietra Soccorso e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’auto una ragazza.

di 4 Galleria fotografica Pietra Ligure, incidente in via Paganini







Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.