Finale Ligure. Per fortuna solo feriti lievi ma il sinistro stradale poteva avere conseguenze ben peggiori: l’incidente si è verificato oggi, intorno alle 13 e 30, in via Calvisio a Finale Ligure e ha coinvolto tre veicoli.

Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente di un’auto, un finalese di 45 anni, sia stato abbagliato dal sole andando ad impattare contro un’altra auto e sua volta coinvolgendo un terzo veicolo nella carambola tra i mezzi.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario e i vigili urbani di Finale Ligure per i rilievi e gli accertamenti del caso. La circolazione nel tratto viario è stata interrotta per qualche tempo, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

I feriti sono stati trasportati per accertamenti medici al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, ma non hanno riportato traumi significativi e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.