Incendio di Notre Dame, Toti: “La Liguria abbraccia Parigi, provo profonda tristezza”

Liguria. “La prima volta che vidi Notre Dame avevo 16 anni ed ero a Parigi per il mio primo viaggio all’estero. Non dimenticherò mai quel momento in cui ho ammirato questa meraviglia. Provo una profonda tristezza nel guardare le fiamme distruggere un patrimonio di tutti noi”.

Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato l’incendio che ieri sera ha distrutto a Parigi parte del tetto della cattedrale di Notre Dame. Un rogo divampato nel sottotetto che, in un primo tempo, sembrava poter distruggere completamente l’edificio: una lunga lotta contro il fuoco da parte dei pompieri ha permesso però di salvarne la struttura, anche se il tetto e la guglia sono crollati.

“La Liguria abbraccia Parigi e la Francia nella speranza che non tutto sia perduto – conclude Toti – e che la Nostra Signora possa tornare, nel suo splendore, ad accogliere fedeli e turisti da tutto il mondo”.