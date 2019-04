Albenga. Bagno di folla per Gero Calleri. Alle 18.30 di oggi è stato inaugurato il point della lista “Calleri Sindaco” in viale Martiri della Libertà ad Albenga.

Erano presenti il vice commissario provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cavallo, il capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria Angelo Vaccarezza, il deputato della Lega e sottosegretario alla presidenza del consiglio Guido Guidesi.

C’erano anche il senatore della Lega Paolo Ripamonti, l’assessore regionale Stefano Mai, il coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca, segretario provinciale Lega Roberto Sasso del Verme, nonché numerosi sindaci e amministratori del territorio.

Durante l’inaugurazione, il sottosegretario Guidesi ha analizzato la situazione politica nazionale “trasferendola” al contesto locale ingauno. E non ha risparmiato gli strali agli avversari del centro–sinistra: “Quando il Partito Democratico fa una legislatura di amministrazione poi si vergogna talmente tanto di quello che ha combinato che non mette nemmeno più il proprio simbolo sulle liste (chiaro il riferimento al candidato rivale del centrosinistra Riccardo Tomatis). Forse hanno riflettuto su quello che hanno combinato e allora dicono ‘non facciamo vedere quello che realmente siamo. Ma quello che sono si vede quando amministrano, come ad Albenga, dove a breve non amministreranno più”.

E poi: “La gente di Albenga deve sapere una cosa e ci tengo a fare una promessa: nel momento in cui Gero Calleri sarà sindaco di Albenga, prima verrà la gente di Albenga e solo dopo tutti gli altri. Albenga ha bisogno di un sindaco che sia collegato direttamente con il Governo, con i parlamentari e senatori della Lega. Noi abbiamo deciso di dare una svolta rispetto ai Governi precedenti ovvero di tornare ad investire sul territorio. I rappresentanti del nostro Governo saranno a disposizione del territorio: non sarà la città a doversi mettere a disposizione del Governo, ma il contrario”.