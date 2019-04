In Sala Gollo la presentazione della lista di Cisano+

Cisano sul Neva. Venerdì 12 aprile alle 21 in Sala Gollo il gruppo di Cisano+ presenterà ai cittadini i propri candidati alla carica di consigliere comunale, le proprie idee ed il simbolo con il quale sarà presente alle elezioni del prossimo 26 maggio.

Maurizio Penna, candidato alla carica di sindaco, dice: “Al termine di un percorso che è iniziato già lo scorso autunno venerdì ufficializzeremo i nomi di chi ha deciso di rappresentare l’alternativa libera e democratica alla maggioranza uscente. Partendo dall’esperienza di questi anni di operato intransigente e costruttivo del gruppo consigliare di opposizione, le nostre candidature rappresentano l’espressione di un gruppo di uomini e donne del territorio che amano il territorio. Senza imposizioni e diktat, in una sintesi per il bene della comunità tutta, in Cisano+ prima della tessera o della militanza di partitoviene la persona ed il contributo in termini di idee che l’ individuo può dare al gruppo” .

Agostino Morchio, consigliere comunale uscente e portavoce di Cisano+, aggiunge: “All’appuntamento di venerdì in Sala Gollo con inizio alle ore 21 invitiamo tutti coloro che hanno piacere, voglia di conoscerci ed ascoltare la nostra voglia di fare per migliorare Cisano. Nel corso della serata sarà anche possibile sottoscrivere la nostra lista e quindi un motivo ulteriore per non mancare”.