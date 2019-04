In camper rione per rione, frazione per frazione: Gualberti lancia la sua corsa per guidare Finale Ligure

Finale Ligure. Presentazione pubblica per la lista e il programma del candidato sindaco del centrodestra a Finale Ligure Massimo Gualberti, che lancia ufficialmente la sua corsa per la conquista del Comune finalese. Lo ha fatto dalla storica piazza dei Cannoni, con lo sfondo del suo camper che lo accompagnerà in questo mese di campagna elettorale in giro per Finale Ligure, “rione per rione, frazione per frazione…” afferma lo stesso Gualberti.

“Una prima uscita con il nostro camper davvero bella ed emozionante, sarà la nostra sede itinerante per spiegare giorno dopo giorno ai finalesi il nostro programma e come vogliamo cambiare Finale Ligure nei prossimi anni di amministrazione” aggiunge Gualberti. Poi una battuta, anche con riferimento alla polemica di oggi sui manifesti elettorali: “Tutto in regola con il parcheggio e la Siae…” scherza.

E nel merito del programma: “Abbiamo redatto un piattaforma programmatica in 54 pagine molto precisa e dettagliata, in primis un cambio di rotta nella raccolta differenziata, tutela del verde pubblico, pulizia e decoro urbano. E ancora opere e infrastrutture indispensabili a Finale Ligure”.

“Abbiamo iniziato il mandato in 11 e lo fineremo in 11… Siamo una squadra forte e unita e non ci nascondiamo dietro ad un dito: ci siamo di centrodestra e siamo una lista di centrodestra, lo diciamo chiaro ai finalesi. Tutti i componenti della lista hanno le stesse affinità poltico-culturali e rappresentiamo i simboli dei partiti con cui ci presentiamo al voto”.

“Cosa non ha funzionato nella passata amministrazione? Sicuramente tante cose non sono andate bene, inutile negarlo, una su tutte togliere i parcheggi pubblici a Finalpia nell’ambito degli interventi di restyling del rione, un errore a cui bisognerà porre rimedio” conclude Gualberti.

Il programma elettorale è invece disponibile cliccando qui.