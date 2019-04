Il Varazze Club Nautico celebra il centenario dalla fondazione

Varazze. Si preannuncia un weekend memorabile quello del 27 e 28 aprile per il blasonato club varazzino che si avvia al compimento dei 100 anni di attività.

I festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione del Varazze Club Nautico inizieranno sabato mattina con una veleggiata organizzata in collaborazione con la Marina di Varazze il cui ricavato darà devoluto alla fondazione per la ricerca sul cancro piemontese in ricordo di Liliana Molin Pradel. La mattinata sarà anche dedicata agli alunni della scuola primaria di Varazze partecipanti al progetto Vela Scuola che potranno divertirsi sulla spiaggia con le attività proposte dagli istruttori del Varazze Club Nautico.

Nel pomeriggio alle ore 15 si terrà la celebrazione presso la discoteca Aegua, affacciata sulla base nautica durante la quale, dopo il saluto delle autorità e delle personalità presenti, verrà presentato il libro Varazze Club Nautico 1919-2019.

Grande atteso, Tonitto Carattino al quale verrà consegnata la carica di presidente onorario e al quale verrà riservata una bella sorpresa.

A seguire, verranno premiati i vincitori del concorso istituito tra gli allievi della scuola primaria per la realizzazione di un Gran Pavese a tema e i partecipanti alla veleggiata. Al termine verrà offerto un rinfresco preparato dalle signore socie del Varazze Club Nautico.

Domenica si terrà infine la prima giornata del Campionato Crociera Savona Varazze durante la quale verrà assegnato il Trofeo le Mille Scuole riservato alle scuole di vela d’altura.