Varazze. Si è svolto ieri, domenica 14 aprile a Collegno, in Piemonte, il 3° incontro Twirl for Fun.

Le giovani atlete del Twirling Luna Rossa di Varazze salgono sul gradino più alto del podio grazie all’ottima esecuzione del duo cadetto formato da Brusa-Colombo.

Confermato l’argento dell’unica solista in gara Jasmine Del Gado.

Il team ed il gruppo riconquistano un argento sempre più splendente, sostenuto dalle modifiche dell’ultimo minuto, per via di un’assenza, del sapiente tecnico Elisa Gaggero, che spera di schierare finalmente tutte le sue atlete al completo nella finale del 26 maggio, che si terrà a Cantalupa, in provincia di Torino.