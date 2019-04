Il sottosegretario Guidesi a Pietra Ligure ed Albenga per Sara Foscolo e Gero Calleri

Pietra Ligure/Albenga. Doppio appuntamento savonese per l’onorevole della Lega Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del consiglio.

Domani alle 17 sarà a Pietra Ligure per un incontro con le associazioni e gli imprenditori locali (presso l’Hotel Capri in viale della Repubblica 154) insieme alla candidata sindaco Sara Foscolo, parlamentare Lega.

Alle 18.30 il sottosegretario Guidesi sarà ad Albenga per l’inaugurazione del point elettorale del candidato sindaco Gerolamo Calleri, in via Martiri della libertà.