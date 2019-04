Il premio nazionale “AlassioCentolibri” compie 25 anni e parte il count down per l’edizione 2019

Alassio. Compie 25 anni uno dei premi letterari più apprezzati e riconosciuti ben oltre i confini del nostro Paese. Si tratta del premio “Un Autore per l’Europa – Alassio Centolibri”, per il quale è già ufficialmente partito il conto alla rovescia verso l’edizione 2019, la venticinquesima.

“E’ un traguardo importante – sottolinea il sindaco Marco Melgrati – che rappresenta magnificamente gli sforzi che la Città di Alassio ha compiuto verso la cultura della lettura, della letteratura e del libro stesso, ma anche nel segno di una riqualificazione dell’offerta turistica ad integrazione di quella tradizionale, legata alla balneazione, all’outdoor e ai tradizionali eventi estivi. Quello che si è generato è un movimento culturale di livello internazionale che è un valore aggiunto per la Città per i suoi cittadini e per quanti scelgono Alassio come meta per le proprie vacanze”.

“Alassio ha sviluppato un binomio turismo-cultura che non ha intenzione di abbandonare e tutti i dati di cui disponiamo ci indicano che la direzione è giusta. Molti dei nostri turisti arrivano in Riviera, dal Piemonte o dalla Lombardia, con radicata abitudine a disporre di servizi culturali di alto livello e lo stesso chiedono di trovare nei luoghi di vacanza”, conclude il sindaco.

Era il 1974 infatti quando un ancora sconosciuto ai più di nome Piero Angela venne ad Alassio a presentare il suo primo libro “L’uomo e la marionetta”. Da qui in avanti c’è stato un susseguirsi continuo di personalità fondamentali del panorama culturale italiano e internazionale che faranno di Alassio una delle mete prevalenti del turismo culturale.

In questi giorni, dopo numerosi incontri nell’ottica di un’evoluzione del Premio, sono iniziati i lavori della Giuria tecnica. Come da tradizione consolidata, questo lungo cammino del Premio Letterario si concluderà a settembre con la cerimonia di premiazione nel corso dell’evento pubblico che anche quest’anno sarà presentato da Gerry Scotti da sempre – ad eccezione di rarissime edizioni – il conduttore di questa partecipatissima serata.

Il Premio Letterario Nazionale “Un Autore per l’Europa” premia opere di narrativa edite, tra l’anno precedente e quello in corso, sul territorio nazionale. Quella della Giuria Tecnica è un enorme opera di selezione che da oltre un centinaio di titoli giunge ad una rosa di sei romanzi, i sei finalisti che a loro volta verranno giudicati da una seconda giuria formata da professori di Italianistica delle maggiori università europee.

“Proprio in questo risiede l’originalità del nostro Premio Letterario: nello spirito Europeo che l’ha sempre contraddistinto – esordisce il Consigliere alla Cultura Paola Cassarino – e per una città come Alassio, già nell’Ottocento meta turistica privilegiata dagli inglesi, il Premio ne costituisce la naturale celebrazione”.

“Entro maggio, al termine dei lavori della Giuria tecnica, saranno annunciati i nomi dei finalisti per l’edizione 2019 e ufficializzato il calendario delle presentazioni pubbliche nella piazza del Comune di ogni singola opera, che stiamo provando a proporre con formule anche un po’ rinnovate”, conclude Cassarino. Le presentazioni dei volumi avverranno nei mesi di luglio e agosto e saranno ad ingresso libero.