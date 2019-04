Il piccolo comune di Testico si prepara alla Giornata della Potatura

Testico. Anche il piccolo comune di Testico si prepara a celebrare la Giornata della Potatura: è stata organizzata una giornata informativa in programma per domenica 7 aprile per avvicinare le persone all’uliveto. Appuntamento dalle 8 e 45, con ritrovo presso l’ “Osteria du Bacan”.

Sarà una bella giornata da passare tra gli ulivi e vedere il nostro metodo di potatura. Vedremo come è possibile tagliare da terra senza dover usare la scala.

Tra i temi trattati nella giornata: cos’è la potatura, le implicazioni che comporta farla e il suo impatto sulla pianta; interazioni tra la riforma e i tagli e la produzione. Incidenza del suo costo economico nella gestione dell’uliveto; potatura di riforma, di allevamento e di produzione; i vari tipi di potatura che si possono usare; focus sulle patologie presenti in uliveto e come combatterle in maniera biologica o naturale; l’importanza della sicurezza durante le varie fasi di taglio; discussioni finali sulla giornata.

L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Testico.

“Sarà una bella giornata di sole, natura e aggregazione” afferma Tiziana Prati, consigliere comunale di Testico.