Il Forte di San Giovanni di Finale Ligure si trasforma ne “La fortezza del Benessere”

Finale Ligure. La Polisportiva del Finale sempre più attenta al benessere ed al proprio territorio si fa promotrice dell’evento “La Fortezza del Benessere” 2019, rassegna organizzata dall’insegnante di educazione fisica Pier Firpo e dalla responsabile del Forte San Giovanni Lucia Muscari, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno, nella splendida cornice finalborghese di Forte San Giovanni.

“La Fortezza del Benessere” è una rassegna del tempo libero, qualità della vita e del benessere, che presenta un ricco programma composto da workshop, dimostrazioni, conferenze, masterclass ed altre proposte che fanno capo ai bisogni dell’uomo contemporaneo di prendersi cura di sè, per uno sviluppo armonico di mente, corpo e spirito. Protagonisti dell’evento saranno medici dello sport, fisiatri, fisioterapisti, osteopati, psicologi, operatori di riflessologia plantare, massaggiatori, massaggiatori Shiatsu , nutrizionisti, naturopati, insegnanti di yoga, pilates e fitness, insegnanti di chi cong ed altri operatori del benessere.

Gli istruttori di alcune sezioni della nostra Polisportiva, attente al benessere, nel tardo pomeriggio della giornata di Sabato 22 Giugno, terranno alcune lezioni dimostrative di quella che è la loro pratica. L’obiettivo è presentare percorsi di salute e benessere fisico, psichico ed emotivo in luoghi gradevoli e adatti a favorire l’incontro con se stessi.

Nata nel 1996 in Finale Ligure, la Polisportiva del Finale ha lo scopo di sostenere, organizzare, e promuovere lo sport a livello agonistico e sociale e stimolare la partecipazione e la collaborazione di tutti gli abitanti del finalese e dintorni; la Polisportiva coordina le numerose sezioni sportive che ne fanno parte: Volley Team Finale; Finale Basket Club; Parapendio Asd Finale Volo; Scuola di Aikido Finale Ligure e Tovo San Giacomo; Scuola di Kung Fu; Scuola di scherma Leon Pancaldo; Pallatamburello; Under99 Volley; Only Kettlebell.

L’associazione collabora, sempre con una comunanza di intenti, strategie e progetti comuni, con tutti i suoi settori: Aps Garisti 93 (settore di Pesca Sportiva); Arcieri del Finale; Atletica Run Finale Ligure; Riviera Aquila Baseball Softball; Asd Arte Ginnastica (settore di Ginnastica Ritmica); Asd Dragonfly Dance; Infinity Outdoor RxM Asd (settore di Mountain Bike); Asd Trailrunners.

Promuove attività a carattere sociale e culturale come: ginnastica dolce per anziani; stretching; il progetto “Uno sport a scuola” con le scuole di ogni ordine e grado del finalese per l’attività motoria e di educazione fisica e sportiva ; un Camp Estivo in Lingua Inglese, collaborando con le attività della Lega Navale; gestisce gli impianti sportivi comunali, ottimizzandone l’uso, mediante una convenzione con l’amministrazione comunale, con la quale esiste da sempre un dialogo positivo.

Considerato il forte legame con il finalese, la Polisportiva del Finale, quest’anno è lieta di farsi promotrice e partecipare con alcune delle sue sezioni ad un’iniziativa che offrirà tante diverse proposte legate al miglioramento della qualità della vita e del proprio benessere psicofisico, passando anche attraverso lo sport e pur senza dimenticare, ma anzi valorizzando, la bellezza naturale e storico-culturale del nostro territorio.