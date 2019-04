Il Flag Gac savonese partecipa ad “Azzurro pesce d’autore 2019”

Andora. Quattro giorni dedicati ai sapori doc andoresi e liguri: dal pescato di giornata ai prodotti della tradizione agricola, dall’olio extravergine d’oliva al Basilico Genovese DOP, dallo street food di mare alle eccellenze locali, liguri e nazionali.

Dal 25 al 28 aprile torna, nel porto turistico di Andora, “Azzurro, Pesce d’Autore”, rassegna dell’artigianato alimentare e delle produzioni tipiche locali, organizzata dal Comune di Andora e da Totem eventi che, dal 2018, è entrata a far parte del circuito degli Expo promossi da PromoRiviere di Liguria, azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il programma di quest’anno si preannuncia particolarmente ricco e interessante per il pubblico che, oltre a visitare la mostra mercato affacciata sul porto, potrà partecipare a numerosi laboratori, degustazioni guidate, aperitivi liguri.

Il Flag Gac savonese proporrà giovedì 25 aprile una giornata di approfondimenti relativi alla valorizzazione e degustazione del mare con la “Giornata del Pescato”, che si concluderà con il saluto dell’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai, del Senatore Paolo Ripamonti, Presidente del FLAG GAC Savonese, e di Enrico Lupi, Presidente del Flag Gac Il Mare delle Alpi, oltre al Sindaco di Andora Mauro Demichelis.

E’ inoltre previsto, per venerdì 26 aprile, il convegno dal titolo “Pesca, mare e ambiente” a cui parteciperanno, oltre ai protagonisti citati, Lorenzo Viviani, Deputato, componente della Commissione Agricoltura della Camera ed alcuni rappresentanti delle Associazioni della Pesca.

PROGRAMMA

GIOVEDI 25 APRILE 2019

Dalle ore 11.00

LA GIORNATA DEL PESCATO

Laboratori didattici e interventi dedicati a chi vuole imparare a conoscere ed apprezzare il pesce del nostro mare a cura del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese e del FLAG GAC Il Mare delle Alpi di Imperia, due organismi di sviluppo locale che si occupano dell’area costiera, in particolare della filiera della pesca.

11.00 – Il PingOne che pesca e sfiletta

Laboratorio con degustazione a cura del FLAG GAC Il Mare delle Alpi di Imperia con Salvatore Pinga, Ittiturismo PingOne di Imperia.

12.00 – L’aperitivo del pescatore

A cura del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese con Michele Cardarelli, Cooperativa Capomele di Andora (SV).

16.00 – La salvaguardia delle tradizioni

Laboratorio con degustazione a cura del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese con Marco Bazzardi, Cooperativa Il Pescatore di Noli (SV).

I Laboratori comprendono un’esperienza di degustazione.

17.00 – Taglio del nastro e brindisi inaugurale con le Autorità

Intervengono

Mauro Demichelis, Sindaco di Andora

Francesco Bruno, Presidente AMA

Enrico Lupi, Presidente dell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria

Stefano Mai, Assessore Agricoltura della Regione Liguria

Paolo Ripamonti, Senatore, Presidente FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese

VENERDI 26 APRILE

10.30

PESCA, MARE E AMBIENTE

Convegno a cura del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese e del FLAG GAC Il Mare delle Alpi

Saluti:

Paolo Ripamonti, Senatore, Presidente FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese

Enrico Lupi, Presidente FLAG GAC Il Mare delle Alpi

Intervengono:

Franco Manti, docente di Etica Sociale dell’Università di Genova

Augusto Comes, Consigliere del Direttivo FLAG GAC Il Mare delle Alpi

Daniela Borriello, rappresentante del FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese

Barbara Esposto, Presidente del Consorzio Pescatori di Liguria per il Progetto Italia-Francia Marittimo 2014-2020 “P.R.i.S.MA.-MED” Piano Rifiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo

Stefano Mai, Assessore all’ Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca della Regione Liguria

Lorenzo Viviani, biologo, Deputato, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

12.00 – L’aperitivo del pescatore

A cura del FLAG GAC il Mare delle Alpi di Imperia

DA VENERDI 26 APRILE A DOMENICA 28 APRILE

Durante le 4 giornate di “Azzurro, Pesce d’Autore” il FLAG GAC Savonese propone, presso lo stand dedicato, numerose attività didattiche, a cura di ARCI Pesca, con laboratori di conoscenza dei pesci del nostro mare e del loro habitat, laboratori di costruzione di esche artificiali per la pesca a mosca in mare, corsi di lancio tecnico in mare presso la banchina del porto.

Azzurro, Pesce d’Autore è una manifestazione del Comune di Andora e dell’Unione dei Comuni della Valmerula e di Montarosio, ideata ed organizzata da Totem Eventi. Azzurro, Pesce d’Autore fa parte del circuito degli Expo promossi da PromoRiviere di Liguria, azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, e gode del patrocinio della Regione Liguria.