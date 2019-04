Il Don Bosco di Alassio e il Giordano Bruno di Albenga si sfidano sul campo di calcio

Alassio. Sarà lo stadio Ferrando di Alassio ad ospitare la partita di calcio tra gli alunni del Don Bosco di Alassio e quelli del Giordano Bruno di Albenga.

“La sfida del secolo“, così definita dagli organizzatori, si giocherà venerdì 26 aprile ed avrà inizio alle ore 11. Il costo di ingresso sarà di 2 euro. Parte dell’incasso verrà devoluto in favore della onlus Bastapoco.

Giacomo Aicardi, presidente dell’Associazione Giovani Alassio, dichiara: “Siamo molto contenti di poter essere il tramite che collega due realtà così importanti nel nostro territorio. Per certi versi è un evento storico, perché penso non sia mai accaduto che gli alunni delle due scuole entrassero in contatto così direttamente. Non sarà soltanto una partita, ma sarà una vera e propria contrapposizione tra due mondi diversi, e non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire”.

“Qualsiasi sarà il risultato – prosegue – comunque, siamo certi che sarà una grande festa per tutti, in cui sicuramente trionferanno lo sport, l’amicizia e il divertimento. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Alassio, la Gesco e gli assessori Fabio Macheda e Roberta Zucchinetti, oltre agli amici di Bastapoco che saranno al nostro fianco durante la manifestazione”.