Il declino dei casinò in Italia: sempre più persone giocano online

Gli italiani sono un popolo di giocatori. Negli ultimi anni le statistiche sul gioco d’azzardo hanno messo in luce un settore in forte crescita. Infatti, le sale scommesse e le ricevitorie non sembrano passare di moda ed attraggono sempre una grande quantità di persone. Tuttavia, bisogna dire che in molte permane ancora il mito del casinò.

L’Italia, però, a differenza dell’America e di altri stati, non può contare su un numero elevato di casinò sul territorio e quelli che ancora permangono sono per lo più collocati in zone di confine, dove non è sempre facile arrivare. Di fatto, nel Bel Pese i casinò attualmente presenti si trovano a Venezia (Ca’ Vendramin Calergi e Ca’ Noghera), Saint Vincent (Casinò de la Vallée) e San Remo. Fino a poco tempo fa se ne poteva trovare uno anche a Campione Casinò Municipale Campione d’Italia), ma ha da poco chiuso i battenti.

Quello dei casinò è un mondo sfavillante, in cui oltre al gioco, è possibile farsi inebriare dalle luci, dall’adrenalina che sale ad ogni puntata e dall’ambiente raffinato che caratterizza la struttura. Di fatto, si tratta di veri e propri luoghi di intrattenimento, dove è possibile anche godere di piacevoli spettacoli musicali: un’esperienza unica, da provare almeno una volta nella vita.

Dai casinò fisici ai casinò online: la comodità del gioco virtuale

La ridotta presenza di casinò in Italia e la difficoltà per molti Italiani di spostarsi, ha portato sempre di più a volgere lo sguardo verso il gioco online, che risulta particolarmente comodo, poiché può essere attuato in qualsiasi momento e con qualunque dispositivo in grado di collegarsi ad internet. Ma tale sistema è veramente sicuro o si possono correre dei rischi?

Ovviamente, è necessario scegliere siti sicuri, in modo da non incappare in vere e proprie truffe realizzate ad hoc per sottrarre in maniera illecita denaro, ma anche i dati personali dei giocatori, con tutto quello che ne consegue. Chi è interessato ad avere ulteriori informazioni in merito può leggere tutto sul casino william hill, che è una delle piattaforme di gioco più accreditate, non solo in Italia, ma a livello mondiale. Di fatto, un i casinò disponibili sul web, per essere autorevoli, devono garantire assistenza 24 ore al giorno e diverse modalità di pagamento.

Tuttavia, la massima sicurezza viene garantita dalla presenza della licenza dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), che fino a qualche tempo fa era conosciuta come Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ovvero l’ente statale deputato al controllo ed alla regolazione del gioco a distanza. Dunque, solo i casinò online ADM possono essere considerati sicuri ed affidabili.

La prima casa da gioco è nata in Italia

L’Italia, al contrario di quello che si potrebbe pensare, ha una lunga storia di gioco d’azzardo, che risale addirittura ai tempi dell’Impero romano. La prima casa da gioco pubblica, infatti, non è nata a Las Vegas, bensì a Venezia nel 1638, una delle città considerate più libere dell’epoca. Inoltre, sembra che i giochi del Bingo e del Baccarat siano stati ideati proprio nel Bel Paese, verso la fine del XV secolo.

Il primo casinò legale in Italia è stato quello di San Remo, che è stato aperto nel 1905, mentre gli altri risalgono più o meno agli anni Cinquanta, fatta eccezione per quello di Campione che è stato inaugurato nel 2007. Dunque, non stupisce la passione degli Italiani per il gioco e l’amore per i casinò, da quelli fisici a quelli online, in cui vengono riproposte roulette, slot machine e blackjack, ma dove è possibile anche giocare a poker, attuando veri e propri tornei.