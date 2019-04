Il Comune di Borghetto mette in vendita un terreno a Loano: “I fondi una boccata d’ossigeno da destinare alle manutenzioni”

Borghetto Santo Spirito. Si terrà giovedì 9 maggio alle 10 presso il municipio di piazza Italia, in seduta pubblica ad unico incanto, l’asta per l’aggiudicazione al miglior offerente di un terreno di proprietà del Comune di Borghetto già inserito nel piano delle alienazioni.

Il terreno, di 944 metri quadrati, è sito in via degli Alpini a Loano ed è contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Loano al foglio 15, mappale 283. Urbanisticamente l’immobile ricade nel piano regolatore del Comune di Loano in “Zona B – residenziale di contenimento allo stato di fatto”.

“Nutriamo un moderato ottimismo sul buon esito dell’asta – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – Abbiamo ricevuto alcune richieste di informazioni che dimostrano interesse per l’immobile che abbiamo posto in vendita. L’alienazione di questo terreno ci fornirebbe una boccata d’ossigeno e la possibilità di destinare risorse per alcune manutenzioni sul territorio che sono ormai diventate improcrastinabili”.

Sarà possibile richiedere agli uffici di visionare l’immobile fino al 3 maggio mentre il termine ultimo per presentare il plico con tutta la documentazione prevista dal bando è fissato per le 12 di mercoledì 8 maggio. La base d’asta è di 123 mila euro e l’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa e migliore rispetto a quella a base d’asta. Non saranno accettate offerte al ribasso.

Tutti i dettagli urbanistici dell’immobile e la documentazione per la partecipazione al bando sono scaricabili nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale del Comune.