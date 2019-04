Finale Ligure. “Finale Ligure ha perso i soldi per i danni della mareggiata, in quanto non è stata fatta la procedura prevista per ottenere i rimborsi a seguito degli interventi di somma urgenza”. L’affondo arriva dalla candidata sindaco di Finale Ligure Viva Maria Gabriella Tripepi, pronta a presentare la lista e il programma dettagliata in vista del voto del 26 maggio.

Proprio nell’analisi programmatica su uno dei capitoli più importanti per il movimento civico finalese, ovvero la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, ecco saltare fuori la mancata richiesta dei fondi per i danni subiti a Finale Ligure. “Ho avuto conferma e certezza questa mattina, davvero una pessima gestione della cosa pubblica” afferma.

di 16 Galleria fotografica Maria Gabriella Tripepi candidato sindaco a Finale Ligure









“Ricordo che sono stati spesi 600 mila euro per gli interventi sul porto turistico dall’avanzo di bilancio, oltre ai lavori di somma urgenza (fermo restando le richieste dei danni ai privati inoltrate dai bagni marini). I nostri comuni vicini si sono mossi per tempo e di recente hanno ottenuto dei rimborsi, Finale Ligure no, perche?” si chiede Maria Gabriella Tripepi.

“Penso ad Alassio o a Noli che hanno ottenuto risorse importanti, il nostro Comune invece non ha preso un euro in quanto la procedura non è stata fatta: se la richiesa fosse stata inoltrata, ora Finale Ligure avrebbe ottenuto indietro almeno una parte della risorse stanziate per far fronte all’emergenza post-mareggiata” aggiunge.

“In sostanza un danno per le casse comunali e quindi per tutti i finalesi”.

E ancora: “Sarà impossibile ora rimediare, una occasione persa e mancata, clamorosa, considerando i danni subiti dal nostro territorio: se sarò eletta sindaco posso assicurare che questo non accadrà più. Prometto uno stretto controllo sulla macchina comunale, all’insegna della massima efficienza, senza contare l’importanza per un comune come il nostro di non perdere possibilità finanziarie di bandi e fondi a tutti i livelli, per non intaccare in nessun modo il bilancio comunale, cioè i soldi di tutti noi finalesi” conclude Maria Gabriella Tripepi.