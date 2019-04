Il Calasanzio di Carcare sbanca Udine: Greta Kovacic prima al Certamen Europense

Carcare. Il Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio sbanca Udine, ed è un successo davvero clamoroso. Greta Kovacic vince il primo premio al Certamen Europense, manifestazione a carattere nazionale giunta alla settimana edizione. Lo fa in una delle categorie più difficili, quella della traduzione dalle lingue classiche verso l’inglese.

Vince lei, studentessa del quarto anno, nonostante tra i 30 finalisti vi sia un folto drappello di studenti maturandi, nonostante l’argomento trattato nel testo di esame non fosse stato ancora affrontato nel programma scolastico. Un brano di Seneca, 15 righe da rendere perfettamente dal latino all’inglese, domande di comprensione del testo con annessa la richiesta di valutazioni personale, domande di conoscenza generale sull’autore, sempre in lingua inglese.

Greta, che a fine giugno festeggerà la maggiore età, ha partecipato con alcuni compagni, Angela Menchise II Classico e Nicolas Lucia, IV Scientifico B, a questa avventura, incuriosita dal vivere un’esperienza diversa e dalla possibilità di visitare una città, quella friulana, che non aveva mai visto. Mai si sarebbe aspettata questo splendido risultato, tanto che dopo aver consegnato l’elaborato si era mostrata piuttosto scettica: “Niente da fare – ha detto alla mamma al telefono dopo aver consegnato l’elaborato – non l’ho fatto bene. Pazienza”. Invece il giorno successivo, alla cerimonia di premiazione, ecco la sorpresa con l’annuncio da parte del presidente della Commissione Professor Gianpiero Rosati della prestigiosissima Normale di Pisa.

Tornata in Val Bormida con la medaglia d’oro al collo la studentessa carcarese ha avuto parole al miele per i propri insegnanti (“Sono loro riconoscente perché hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuta con forza”) e verso lo storico e glorioso liceo che frequenta: “Considero il Calasanzio come una piccola eccellenza”.

Del resto se a Greta questo risultato è giunto inatteso, lo stesso non si può dire per i suoi docenti: “Ben conosciamo le capacità della giovane – spiegano dalla scuola – A Greta i complimenti e la speranza che questa soddisfazione sia la prima tappa di una brillante carriera. Inoltre, un sentito ringraziamento dal liceo Calasanzio di Carcare al Collegio Uccellis, sede tra gli altri indirizzi anche del liceo Classico Europeo, così gentile e ospitale verso i ragazzi valbormidesi accompagnati in questa trasferta dalla professoressa Marida Bergero”.