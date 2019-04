IdeaNoli, ecco la squadra a sostegno di Lucio Fossati: “La Comunità al primo posto, sì al bilancio partecipato”

Noli. Domani sera, alle ore 21:00, l’attesa presentazione al “Baianita” di Noli: è pronta la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Lucio Fossati, attuale capogruppo di minoranza, che lancia la sua corsa in vista del voto del 26 maggio.

#IdeaNoli, il nome della squadra, ecco i suoi componenti scelti per la sfida elettorale: Antonello Bonora, Nada Calandra, Cristina Ratto, Eleonora Cascione, Claudio Sciutto, Debora Manzino, Alberto Peluffo, Cristina Gandoglia, Franco Aloia e Irene Magnone.

“Ciò che conta davvero è la nostra comunità”: è il motto lanciato dalla lista: “Un insieme di persone, tutte residenti sullo stesso territorio, che cresce culturalmente, eticamente e civilmente. Una comunità che crede e investe su se stessa in armonia con l’ambiente. Il tutto permeato ed intriso di una “sana economia” in quanto, affinché tutto “giri”, deve essere la prima a dover girare. Creeremo situazioni strutturali e di lungo respiro per una crescita continua e costante finalizzata esclusivamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini, che è il nostro obbiettivo di fondo” afferma il candidato sindaco Lucio Fossati.

“Per ottenere questo agiremo sostanzialmente su tre fronti o aspetti: economico, sociale e ambientale. Al crescere di queste tre realtà crescerà proporzionalmente la qualità della vita della nostra comunità! Tutto sarà visto, studiato e deciso con gli occhi di una comunità e non con gli occhi di un Comune.Questa è la filosofia!” aggiunge.

“Solo un paio di esempi per traslare il concetto nella concretezza: vogliamo intanto instrodurre lo strumento del bilancio partecipato: la comunità deciderà cosa fare! Idee e progetti! Obiettivo iniziale del bilancio partecipato è il 10% del monte risorse annuo disponibili. E ancora: semestralmente verrà stanziata una cifra dedicata a singole tematiche e sarà la comunità a decidere come investirla. Per fare tutto questo esistono già specifici strumenti normativi, serve solo utilizzarli” conclude Fossati.

E per domani sera verrà illustrato anche il programma dettagliato della lista in corsa per le elezioni comunali nolesi.