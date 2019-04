Idea Sport Albenga protagonista al Trofeo Memorial Agosti e Coppa Sharon Wolf

Albenga. Continua l’esaltante stagione dei giovani atleti dell’Idea Sport di Albenga. Anche il Trofeo Memorial Fabrizio Agosti e la Coppa Sharon Wolf di Genova hanno visto la società ingauna confermarsi come una delle migliori realtà del panorama natatorio ligure sotto la sapiente guida dei tecnici Renato Marchelli e Matteo Marmentini.

Le gare che hanno avuto luogo domenica 28 aprile presso la polisportiva Sciorba di Genova e vi hanno partecipato società provenienti da Piemonte, Lombardia e Toscana, oltre ad una rappresentativa della Romania, hanno visto la società ingauna aggiudicarsi quattro ori, un argento e sei bronzi nelle diverse specialità e categorie.

Le ragazze sono state le vere mattatrici in virtù delle medaglie d’oro conquistate da Giulia D’Alessandro e Martina Trevia, rispettivamente nei 50 e 100 stile libero la prima e nei 100 rana la seconda.

Medaglia d’oro per Alessandro Cuttaia nei 200 rana, cui è seguita la medaglia d’argento Emma Balbis nei 200 rana e il bronzo nei 200 misti. Terzo gradino del podio anche per Ruben Cacciamani, che ha conquistato due bronzi, rispettivamente nei 100 e 200 dorso, Martina Guarisco, bronzo nei 200 misti, e Sophie Alberti nel dorso.

Anche gli atleti che non hanno conosciuto il podio hanno fornito comunque ottime prestazioni che lasciano ben sperare per i prossimi impegni stagionali in prospettiva della realizzazione dei tempi per i campionati italiani di Roma, dopo la soddisfazione per i nove nuotatori qualificati per gli italiani invernali di Riccione.