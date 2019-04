I Pulcini 2008 del Savona primeggiano al torneo di Borgio

Borgio Verezzi. Nuovo trionfo per i Pulcini 2008 del Savona Fbc, che hanno primeggiato nel torneo a dodici squadre di Borgio Verezzi.

I biancoblù hanno battuto in finale il Vado per 1-0 con la rete di Ghilino, aggiudicandosi una partita mai in discussione.

L’altra squadra del Savona ha chiuso in terza posizione, incassando un solo gol in sei partite, chiudendo con tredici reti fatte, un pareggio, una sconfitta e quattro vittorie.

Il Savona vincitore, invece, termina il torneo con un’incredibile cavalcata con due pareggi e quattro vittorie, trascinato dal capitano Mazzotta e dai gol del capocannoniere del torneo Carlevarino.

I protagonisti: Sugliani, Rustichelli, Burchi, Meshi, Bertone, Mazzotta, Ghilino, Carlevarino e Capilluto per i vincitori, Barisone, Salvano, Ganduglia, Lazzarini, Napoli, Invernizzi, Di Lucia, Castiglia e Gibertini per i terzi classificati.

Il prossimo appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio a Cuneo, torneo che prevede un girone iniziale proibitivo con Roma e Sporting Lisbona, ma certamente i giovani savonesi venderanno cara la pelle e onoreranno come sempre la storica casacca biancoblù.