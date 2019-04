I Gem Boy sul palco di Albenga Dreams 2019

Albenga. Saranno i Gem Boy i protagonisti della quinta edizione di Albenga Dreams, il festival dedicato al comics, al cosplay e al fantasy che si terra ad Albenga in piazza Corridoni il 26-27-28 aprile. Il concerto della celebre band si terrà venerdì 26 aprile alle 21.30. Lo annuncia l’Associazione “Governo Ombra”.

Con più di 25 anni di carriera, oltre 2.000 concerti, 18 album pubblicati, 4.623.079 di visualizzazioni su YouTube, più di 300.000 fans su Facebook, decine di migliaia di MP3 sparsi su Internet e 6 edizioni di Colorado su Italia 1, i Gem Boy nascono per gioco nel 1992, quando il cantautore in erba Carletto comincia a riscrivere i testi su canzoni note prendendo in giro la cerchia dei suoi amici. Nel giro di pochi anni rocambolescamente dalle prime cassettine fatte in casa con una formazione fatta di 2 persone si ritrovano in 5 a spargere nella rete sotto forma di mp3 le loro “cover-parodia”. Questa sarà la loro fortuna in quanto si creerà spontaneamente un seguito di accaniti sostenitori che si spargeranno a macchia d’olio nel giro di breve tempo.

Così nel 2000, nonostante al mondo discografico fossero dei perfetti sconosciuti, la gente affolla i loro concerti cantando le loro versioni delle hit di Ligabue, Cremonini, e delle sigle dei cartoni animati (solo per citarne alcune).

I Gem Boy oggi sono Carlo Sagradini (cantante e autore dei testi), il gigante buono Max Vicinelli (tastierista, arrangiatore e autore delle musiche originali), il ruspante J.J.Muscolo (chitarrista), l’eclettico Andrea Taravelli (bassista), il figo Matteo Monti (batterista) e l’immancabile Sdrushi (fonico in studio e nei live, e responsabile Internet).

L’ingresso all’evento sarà gratuito e maggiori informazioni si potranno trovare sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Albenga Dreams 2019.